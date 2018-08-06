Саудовская Аравия отзывает посла из Канады

В МИД Саудовской Аравии приняли решение отозвать своего посла из Канады, а также предоставить канадскому послу в Эр-Рияде сутки для того, чтобы он смог покинуть территорию страны. Об этом сообщает агентство печати Саудовской Аравии.

Как уточняется, посол Саудовской Аравии будет отозвал из Оттавы для консультаций. При этом канадский посол на территории страны назван персоной нон-грата и должен уехать в течение 24 часов.

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Отмечается, что Саудовская Аравия также решила заморозить все новые инвестиционные и торговые транзакции с канадской стороной.

Ранее сообщалось, что Нидерланды и Турция договорились о нормализации дипломатических отношений. Решение было достигнуто по телефону между министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и его голландским коллегой Стефом Блоком.