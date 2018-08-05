Стивен Сигал рассказал о своем назначении на пост в МИД России

Американский актер Стивен Сигал заявил, что крайне серьезно относится к назначению специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей, передает РИА «Новости».

«Я глубоко польщен, для меня это большая честь быть назначенным в качестве специального представителя МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Я надеюсь, что мы сможем добиваться мира, гармонии и позитивных результатов в мире. Я крайне серьезно отношусь к этой почести», — заявил он.

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Ранее бывший посол США в России Майкл Макфол прокомментировал назначение актера Стивена Сигала на пост в МИД России словом «отчаяние».

Позднее он выложил ссылку на еще один материал об этом, сопроводив его подписью: «Сигал теперь русский гражданин? Это будет «интересно».