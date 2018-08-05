Болтон: Трамп преподает Ким Чен Ыну мастер-класс в области дипломатии

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Дональд Трамп дает лидеру КНДР Ким Чен Ыну мастер-класс «как держать двери открытыми для кого-то». Об этом заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Я думаю, что президент преподает Ким Чен Ыну мастер-класс, как держать двери открытыми для кого-то. И если Северная Корея не поймет, как пройти через них, даже самые жесткие критики не смогут обвинить президента в том, что он раскрыл эти двери недостаточно широко», — сказал Болтон.

Ранее Дональд Трамп передал ответ на письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына.