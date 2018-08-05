Кадыров: опыт России в борьбе с терроризмом в Чечне может быть полезен в Сирии

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что после событий в Чечне Россия приобрела богатый опыт борьбы с терроризмом, передает РИА «Новости».

По его мнению, преуспеть в этом деле ей помогли решительные действия руководства страны, в то время как все разговоры западных политиков негативно сказывались на борьбе с терроризмом, что придавало боевикам надежду на получение поддержки из-за границы.

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«Если бы в Москве и Грозном оглядывались на Запад, ситуация в Чечне оставалась бы до сих пор сложной. Сегодня этот опыт может быть полезен и для идлибского плацдарма в Сирии», — заявил он.

Кадыров подчеркнул, что сейчас наступил важный период, который может серьезно сказаться на ближайшем будущем Сирии, и важно «добить террористов в Идлибе, не дать им расползтись по стране».

Ранее Кадыров отреагировал на новые санкции США против России.