МВД Венесуэлы задержало шесть человек после покушения на Мадуро
По подозрению в причастности к попытке покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро задержаны шесть человек, сообщает Reuters со ссылкой на главу МВД страны Нестора Ревероля.
По его словам, один из задержанных уже находился в розыске за нападение на военную базу в 2017 году.
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Ранее министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что покушение на президента Николаса Мадуро готовилось полгода.
4 августа СМИ сообщили о покушении на президента Венесуэлы с помощью дронов, к которым была прикреплена взрывчатка.
Николас Мадуро поблагодарил народы и правительства мира за поддержку после покушения на его жизнь.