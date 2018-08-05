МВД Венесуэлы задержало шесть человек после покушения на Мадуро

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По подозрению в причастности к попытке покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро задержаны шесть человек, сообщает Reuters со ссылкой на главу МВД страны Нестора Ревероля.

По его словам, один из задержанных уже находился в розыске за нападение на военную базу в 2017 году.

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Ранее министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что покушение на президента Николаса Мадуро готовилось полгода.

4 августа СМИ сообщили о покушении на президента Венесуэлы с помощью дронов, к которым была прикреплена взрывчатка.

Николас Мадуро поблагодарил народы и правительства мира за поддержку после покушения на его жизнь.