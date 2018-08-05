Госсекретарь США назвал Иран крупнейшим спонсором терроризма

Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Metro TV назвал Иран «крупнейшим государственным спонсором терроризма». Расшифровка интервью представлена на официальном сайте Госдепа.

По словам Помпео, президент США Дональд Трамп готов к диалогу со своим коллегой из Ирана Хасаном Роухани. Однако для того, чтобы встреча двух лидеров состоялась, в иранском режиме должны произойти изменения.

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«Исламская республика Иран, правительство которой контролируется шиитами, очень плохо относилась к своим людям, что в итоге вылилось в террор. Они (Иран) являются крупнейшим в мире государственным спонсором терроризма», — сказал Помпео.

Он заявил, что действия США направлены на то, чтобы добиться изменений в Иране. По его словам, Трамп готов к переговорам с Роухани, но, чтобы эти обсуждения могли оказаться полезными, Иран должен изменить свою политику.

Ранее сообщалось, что в Иране назвали переговоры с США равносильными оскорблению и унижению.