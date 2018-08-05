Эксперт прокомментировал слова Макфола о назначении Сигала на пост в МИД России

Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок считает, что бывший посол США в России Майкл Макфол излишне эмоционально отозвался о назначении американского актера Стивена Сигала на пост в российском МИДе. Слова Бышка приводит ФАН.

Ранее сообщалось, что Макфол прокомментировал назначение Сигала на пост в МИД России словом «отчаяние».

Реклама

Бышок заявил, что Макфол всегда придерживался «русофобских взглядов». По его словам, на экс-после лежит ответственность за «перегрузку» в отношениях между Россией и США. Также политический аналитик напомнил, что Макфол считает события зимы 2012–2013 годов на Украине «демократической революцией».

«В этом контексте его твит про «жест отчаяния», которым, по мнению Майкла Макфола, является назначение актера Стивена Сигала на должность в МИД РФ, не кажется слишком резким или недипломатичным», — заключил Бышок.

Также он добавил, что в последнее время уровень международной дипломатии «настолько снизился», что у Сигала может оказаться больше дипломатических компетенций, чем у Макфола.