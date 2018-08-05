Эксперт прокомментировал заявление экс-депутата Рады об эффекте санкций против России

Владимир Шаповалов, директор Института истории и политики МПГУ, заявил, что санкционный режим «недемократичен» и является попыткой «вмешательства» в политику другого государства. Об этом политолог рассказал RT.

Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Филиндаш заявил, что санкции против России «парадоксальным образом» сработали на ее укрепление.

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Шаповалов поддержал слова украинского политика и отметил, что антироссийские санкции привели к «настоящей катастрофе» в экономике Украины. По его словам, некоторые предложения по изменению законодательства Украины, которые ужесточают антироссийские санкции, «преступны» в отношении украинского народа. Политолог подчеркнул, что экономика Украины все еще очень тесно связана с Россией.

«В России возродились целые сектора промышленного и сельскохозяйственного производства, а некоторые фактически были созданы с нуля. И это очень серьезный повод для размышления тем западным политикам, которые стремятся вводить все новые санкции», — заключил Шаповалов.

Он отметил, что санкции не смогут повлиять на политический курс российских властей.