В Киеве заявили о «парадоксальном» эффекте антироссийских санкций

Российские биатлонистки продолжат карьеру в составе сборной Украины Сайт Союза биатлонистов России

Бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Филиндаш заявил, что санкции против России «парадоксальным образом» сработали на ее укрепление, передает РИА «Новости».

По его словам, санкции привели к импортозамещению и росту собственного производства.

«То есть эти санкции привели к тому, что Россия, которая обладает колоссальными ресурсами: природными, людскими, образовательными; часть этих ресурсов начала выпускать на восстановление своего производства. Это же не маленькая Сербия, которую санкциями можно было реально задавить, а это гигантская Россия. Таким образом, эти санкции парадоксальным образом для их инициаторов сработали на укрепление России», — сказал Филиндаш.

Ранее МИД России подсчитал количество «санкционных накатов» Вашингтона на Москву.