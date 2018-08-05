В Киеве заявили о «парадоксальном» эффекте антироссийских санкций

Бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Филиндаш заявил, что санкции против России «парадоксальным образом» сработали на ее укрепление, передает РИА «Новости».

По его словам, санкции привели к импортозамещению и росту собственного производства.

«То есть эти санкции привели к тому, что Россия, которая обладает колоссальными ресурсами: природными, людскими, образовательными; часть этих ресурсов начала выпускать на восстановление своего производства. Это же не маленькая Сербия, которую санкциями можно было реально задавить, а это гигантская Россия. Таким образом, эти санкции парадоксальным образом для их инициаторов сработали на укрепление России», — сказал Филиндаш.

Ранее МИД России подсчитал количество «санкционных накатов» Вашингтона на Москву.