В Госдепе отреагировали на назначение Стивена Сигала в МИД России

Американский Госдепартамент отказался от комментариев в связи с назначением обладающего российским гражданством актера Стивена Сигала на должность специального представителя Министерства иностранных дел России по вопросам российско-американских гуманитарных связей, передает РИА «Новости».

«Мы не планируем (комментировать) что-либо по этому вопросу», — сказал официальный представитель госдепартамента.

Ранее сообщалось, что сам Стивен Сигал прокомментировал свой пост в Министерстве иностранных дел России.