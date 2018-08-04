Стивен Сигал прокомментировал свой пост в МИД России

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Обладающий российским гражданством киноактер Стивен Сигал прокомментировал свою должность специального представителя Министерства иностранных дел России по вопросам гуманитарных связей между Россией и США, передает RT.

«У меня всегда были очень сильные стремления сделать все возможное для того, чтобы помочь российско-американским отношениям стать лучше. Я неустанно работаю над этим в течение многих лет неофициально, и теперь я очень благодарен за возможность делать то же самое официально» — заявил актер.

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Актер подчеркнул, что испытывает искреннюю благодарность за свое назначение.

Ранее сообщалось, что Стивен Сигал получил должность в МИД России.