Трамп передал ответ на послание Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп передал ответ на письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщил в твиттере Госсекретарь США Майк Помпео.

«У меня сегодня была возможность поговорить с моим коллегой из КНДР Ли Йон Хо на саммите АСЕАН. У нас состоялась короткая вежливая беседа. Наша делегация также имела возможность передать ответ президента США на письмо лидера КНДР», — написал Помпео.

Ранее в Белом доме сообщили, что американская сторона ответила лидеру КНДР Ким Чен Ыну на письмо, которое получил от него президент США Дональд Трамп. Там отметили, что письмо посвящено обязательствам, взятым лидерами на себя в совместном заявлении на саммите в Сингапуре.