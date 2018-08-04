Турция заморозит активы двух американских политиков

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара в качестве ответных мер заморозит активы министра юстиции и министра внутренних дел США в Турции, пишет Daily Sabah.

США ввели персональные санкции против главы турецкого МВД Сулеймана Сойлу и главы минюста Абдулхамит Гюля. Они связаны с нежеланием Анкары выпустить арестованного в Турции американского пастора Эндрю Брансона.

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«Решение заморозить активы министров юстиции и внутренних дел Турции в США нелогично. Турция также заморозит все активы министров юстиции и внутренних дел США, если таковые имеются», — сказал Эрдоган, выступая на женском отраслевом съезде своей правящей »Партии справедливости и развития».

Эрдоган назвал такой шаг со стороны США «серьезным неуважением к Турции».

Брансон находится под арестом с 2016 года, его обвиняют в связях с турецким проповедником и общественным деятелем Фетхуллахом Гюлленом, который в настоящее время проживает в США.