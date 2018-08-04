В Госдуме рассказали о предстоящем визите политиков США в Москву

Член комитета Госдумы по международным делам Инга Юмашева заявила, что Москва приветствует желание американских законодателей приехать в Россию. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, в Госдуме предстоящий визит американского сенатора Рэнда Пола в Москву расценивают как жест доброй воли.

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Она также добавила, что данный визит может способствовать нормализации атмосферы в двусторонних отношениях.

Юмашева выразила надежду на то, что по возвращению сенатора в Вашингтон, антироссийская риторика в США ослабнет.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил о подготовке нового визита конгрессменов США в Россию.

Однако, он не назвал имена представителей делегации США и их цели.