В Госдуме рассказали о предстоящем визите политиков США в Москву
Член комитета Госдумы по международным делам Инга Юмашева заявила, что Москва приветствует желание американских законодателей приехать в Россию. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, в Госдуме предстоящий визит американского сенатора Рэнда Пола в Москву расценивают как жест доброй воли.
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Она также добавила, что данный визит может способствовать нормализации атмосферы в двусторонних отношениях.
Юмашева выразила надежду на то, что по возвращению сенатора в Вашингтон, антироссийская риторика в США ослабнет.
Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил о подготовке нового визита конгрессменов США в Россию.
Однако, он не назвал имена представителей делегации США и их цели.