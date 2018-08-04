Захарова назвала дело Бутиной сфабрикованным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что дело против задержанной в США россиянки Марии Бутиной является сфабрикованным. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, обвинения в адрес Бутиной «лишены здравого смысла».

Она также добавила, что дело в отношении Бутиной «сфабриковано и обусловлено политическими разборками внутри США».

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Захарова подчеркнула, что Москва настаивает на невиновности Бутиной.

Ранее сообщалось, что адвокат Роберт Нил Дрисколл, который представляет интересы Бутиной, назвал дело своей подзащитной «опасным прецедентом».