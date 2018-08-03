МИД: США совершили 54-й санкционный «накат» на нашу страну с 2011 года

В Министерстве иностранных дел России назвали санкции, введенные минфином США в отношении российского банка «Агросоюз» из-за КНДР «54-м санкционным накатом» с 2011 года.

«Санкции против московского коммерческого банка «Агросоюз» — это 54-й санкционный «накат» США на нашу страну с 2011 года. Даже американские политики, страдающие острой формой русофобии, стали признавать, что никакие попытки давления на Россию не работают. Однако с маниакальным упорством продолжают гнуть свое», — говорится в тексте сообщения.

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В министерстве подчеркнули, что подобными действиями США «выставляют напоказ собственную беспомощность», отметив, что подобный подход относится «к целому вороху законопроектов», которые появились в Конгрессе США. В ведомстве выразили уверенность в том, что «свернуть Россию с ее пути, продиктовать нам свою волю у них, конечно, не получится».

Ранее США в рамках ограничительных мер против КНДР ввели санкции в отношении российского банка «Агросоюз», а также ражданина Северной Кореи Вон Чона, китайской компании Dandong Zhongsheng Industry & Trade и северокорейской компания Korea Ungum Corporation.