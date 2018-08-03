Путин подписал закон о праздновании Дня принятия Крыма в состав Российской империи

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий 19 апреля Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи в 1783 году. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Законом устанавливается новая памятная дата России — 19 апреля — День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год).

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В пояснительной записке говорится, что в ее названии отражены подлинные геополитические события, побудившие 19 апреля 1783 года императрицу Екатерину II подписать высочайший манифест «о принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.