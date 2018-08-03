Немецкие СМИ потеряли Меркель

Муж канцлера ФРГ Ангелы Меркель Йоахим Зауэр отправился на отдых в альпийский горнолыжный курорт в Италии без своей супруги, и теперь вся Германия задается вопросом, где же Меркель, пишет газета The Times.

В материале отмечается, что на фотографиях муж Меркель Йоахим Зауэр появляется без нее. Как отмечается в материале, традиционно Меркель проводила летний отдых с супругом. Однако на этот раз Зауэр заселился в обычном четырехзвездочном отеле на итальянском горнолыжном курорте Зольден со своим сыном от первого брака.

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Как сообщает Times, каких-либо важных событий в графике канцлера ФРГ Ангелы Меркель нет вплоть до 20 августа. Именно поэтому причина, по которой супружеская пара отдыхает раздельно, неясна.

Исчезновения немецкого канцлера из поля зрения общественности вызвала различные спекуляции. Например, немецкое издание Bild искало возможные причины исчезновения Меркель, в числе которых были идеи от супружеского кризиса до «секретной миссии».

«Помогите! Где наш канцлер?», — написал немецкий выпуск таблоида Express.

А баварская газета Augsburger Allgemeine предположила, что Меркель может быть занята приготовлением своего любимого блюда — картофельного супа. Еще одна причина исчезновения Меркель, которая фигурирует в немецких СМИ, в том, что она может находиться рядом с матерью Герлиндой Каснер, у которой, по данным некоторых СМИ, появились проблемы со здоровьем, заключает Times.

В июле рейтинг консервативного блока ХДС/ХСС канцлера Германии Ангелы Меркель упал до минимума за 12 лет, составив 29%.