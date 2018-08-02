В Совфеде назвали «враньем» очередные обвинения США в адрес России

Российский сенатор Олег Морозов заявил, что очередные обвинения в том, что Россия пытается повлиять на американские выборы, являются враньем и инструментом политической борьбы. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это уже знамение нового информационного времени, когда любую придуманную тему можно превратить в инструмент политической борьбы, в информационное оружие. После многократного повторения вранье превращается в новость, а потом в «ну как же иначе», — подчеркнул Морозов.

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По словам сенатора, теперь вопрос заключается только в периоде эффективности такой «бомбы».

Ранее глава национальной разведки США Дэн Коутс заявил, что Россия продолжает «всепроникающие» действия, нацеленные на подрыв американских выборов.