В Венгрии обвинили Украину в ее проблемах со вступлением в ЕС

Представитель министерства иностранных дел Венгрии Томаш Менчер заявил, что Украина сама виновата в том, что не может вступить в ЕС. Об этом сообщается на сайте венгерского правительства.

«Украина не может добиться прогресса в процессе присоединения к Евросоюзу и НАТО по своей вине, а Венгрия не имеет к этому никакого отношения», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что на Украине, в частности, приняли закон, который отрезал для нацменьшинств возможность получать образование на родном языке. Права нацменьшинств в стране находятся под угрозой, и это идет вразрез с международными обязательствами, которые взял на себя Киев.

Ранее сообщалось, что Украина выразила протест Венгрии из-за «недружественных шагов».