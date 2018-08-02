NBC: спецпрокурор США по «делу о России» хочет допросить певца Эмина Агаларова

Специальный прокурор США по делу о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году Роберт Мюллер подал запрос на проведение допроса российского певца и бизнесмена Эмина Агаларова, передает NBC со ссылкой на адвоката Агаларова Скотта Балбера.

«Идут переговоры... Неясно, что из этого выйдет», — сообщил Балбер.

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Балбер не стал уточнять, входит ли в цели Мюллера также допрос отца Агаларова, президента Crocus Group Араса Агаларова.

Ранее сообщалось, что Агаларов высмеял подозрения во влиянии на выборы в США.