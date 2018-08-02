Четыре города США подали в суд на Трампа за подрыв ObamaCare

Четыре крупных города США подали иск, в котором утверждается, что администрация президента США Дональда Трампа пытается подорвать работу системы Obamacare, не сумев добросовестно выполнить закон о здравоохранении, сообщает агентство Reuters.

Речь идет о системе медицинского страхования ObamaCare, которая вступила в силу при президенте США Бараке Обаме. В 2010 году был принят закон «О доступной медицине и защите пациентов», в рамках которого медицинскую страховку получили около 20 млн американцев.

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Жалобу в федеральный суд направили города Балтимор, Чикаго, Цинциннати и Колумбус. В документе говорится, что президент Трамп «ведет неустанную кампанию по саботажу и, в конечном счете, по аннулированию закона» о здравоохранении. По их словам, это противоречит конституции США.

В иске также отмечается, что конгресс США не отменял положений Obamacare, поэтому согласно конституции США Трамп должен позаботиться о том, чтобы данный закон, как и остальные, «добросовестно выполнялся».

Помимо этого, заявители считают, что Трамп бросил вызов данному обязательству поддерживать закон. Они обвинили президента США в усилиях, направленных на подрыв медицинской системы ObamaCare, после того, как Трамп не смог заставить конгресс отменить данный закон, что было одним из его предвыборных обещаний во время президентской кампании 2016 года.

В жалобе также осуждается «активное и открытое использование исполнительной власти для саботажа» ОbamaCare.

Министерство здравоохранения и социальных служб США не ответило на запрос о комментарии, говорится в материале.