В Армении разрешили генсеку ОДКБ временно покинуть страну

Пресс-секретарь специальной следственной службы Армении Марина Оганджанян заявила, что генсек Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) Юрий Хачатуров может временно покинуть территорию страны, несмотря на избранную в его отношении меру пресечения. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Оганджанян, эта информация была доведена до сведения защиты генсека Хачатурова.

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«Избранная в отношении Хачатурова мера пресечения не может быть препятствием к тому, чтобы он на некоторый период покинул Армению», — сказала Оганджанян.

Адвокат Хачатурова Мигран Погосян заявил, что пока не получил официального документа в ответ на соответствующий запрос.

Ранее источники в российских госструктурах рассказали, что обвинения армянской стороны в отношении генсека Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) Юрия Хачатурова вызвали у России «особое раздражение».