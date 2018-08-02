«Ъ»: действия новых властей Армении вызывают у Москвы «особое раздражение»

Источники в российских госструктурах рассказали, что обвинения армянской стороны в отношении генсека Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) Юрия Хачатурова вызвали у России «особое раздражение». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что на прошлой неделе суд в Ереване после обвинений Хачатурова и бывшего президента страны Роберта Кочаряна в свержении конституционного строя в Армении разрешил их арестовать. Хачатуров был отпущен под залог, а экс-президента содержат в изоляторе.

Реклама

«В Кремле это (привлечение к суду Хачатурова. — Газета.Ru) сочли серьезным ударом по имиджу военного блока и не исключают, что ОДКБ может возглавить представитель другой страны», — пишет издание.

Также уточняется, что инцидент поставил под вопрос поставки российского оружия Армении, которое было согласовано двумя странами.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что Россия обеспокоена ситуацией в Армении.