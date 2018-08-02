Трамп сравнил Манафорта с Аль Капоне

Президент США Дональд Трамп заявил, что люди относятся к бывшему руководителю его предвыборного штаба Полу Манафорту хуже, чем к гангстеру Аль Капоне. Об этом он написал в своем твиттере.

«Посмотрим в историю, к кому относились хуже, легендарному главарю преступной группировки, убийце и «врагу общества номер один» Альфонсе Капоне или Полу Манафорту, политтехнологу и любимцу Рейгана и Доула, который сейчас содержится в одиночной камере, хотя не признан виновным ни в чём?» — написал он.

Ранее Дональд Трамп в твиттере заявил, что дело экс-главы его предвыборного штаба Пола Манафорта не имеет отношения к расследованию «российского вмешательства».