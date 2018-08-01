Турчак подтвердил отставку Железняка

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак подтвердил отставку своего заместителя Сергея Железняка, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Сергей действительно написал заявление в связи с личными обстоятельствами. У него поменялись жизненные приоритеты», — сказал Турчак.

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Он также отметил, что заявление Турчака будет рассмотрено в ходе одного из ближайших заседаний «Единой России» и удовлетворено с высокой долей вероятности.

Ранее сообщалось, что Железняк написал заявление о своем уходе с поста заместителя секретаря генсовета «Единой России». Источники сообщили, что Железняк покинет пост заместителя секретаря генсовета партии в ближайшее время. Сам Железняк на запрос «Газеты.Ru» не ответил.