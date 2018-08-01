В Госдуме прокомментировали планы Порошенко предъявить России иск

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировала планы президента Украины Петра Порошенко выдвинуть против России иск за «нанесенный ущерб в Донбассе». Об этом сообщает RT.

По его словам, заявление Порошенко определяется его низким рейтингом и общей ситуацией на Украине.

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Он также отметил, что подобным образом Порошенко планирует привлечь внимание к проблемам Украины на международной арене.

Морозов подчеркнул, что Порошенко будет сложно найти того, кто возьмется за этот иск.

Ранее президент Украины Петр Порошенко попросил создать межведомственный орган для подготовки консолидированного иска к России.