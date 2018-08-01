В США предостерегли Россию от попыток вмешательства в будущие выборы

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Глава министерства внутренней безопасности США Кирстен Нильсен предостерегла Россию и другие государства от попыток вмешательства в будущие выборы на территории Соединенных Штатов. Соответствующее заявление чиновник сделала во время форума по кибербезопасности в Нью-Йорке, передает американский телеканал ABC News.

«Соединенные Штаты больше не потерпят вашего вмешательства. Вы будете разоблачены. И вы заплатите высокую цену», — заявила Нильсен.

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Глава МВБ США поддержала усилия разведки США по расследованию предполагаемого российского вмешательства в выборы в 2016 году. Нильсен также обвинила Россию во вторжении в избирательный процесс США с целью подорвать веру общественности в демократию и повлиять на ход президентских выборов в 2016 году. По ее словам, однако, подобные действия не повлияли на результат выборов.

«Несмотря на то, что в 2016 году фактически голоса не изменились, любая попытка вмешаться в наши выборы является прямым нападением на нашу демократию, это неприемлемо, и это недопустимо. Запомните мои слова: Америка не потерпит этого вмешательства», — сказала она.

Как отмечает телеканал, данное заявление Нильсен было одним из самых резких в последнее время.

Глава МВБ добавила, что в киберпространстве существует «неотложный, развивающийся кризис» и согласилась со своими коллегами по вопросам национальной безопасности в том, что возможности противников в сети опережают американские защитные устройства.

Ранее в конгресс США внесли законопроект о новых санкциях в отношении России из-за «киберугроз».

Россия отрицает вмешательство в избирательный процесс в США.