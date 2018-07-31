Экс-советник Госдепа усомнился в «российском вмешательстве»

Бывший старший советник Госдепартамента США Кристиан Уитон заявил, что «действия России» не могли оказать влияние на итоги президентских выборов 2016 года. Об этом сообщает The National Interest.

По его словам, средства «выделенные Россией» на фоне трат двух основных кандидатов являются «каплей в море».

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Он также добавил, что все что известно о «российском вмешательстве» выглядит «ерундой».

Уитон подчеркнул, что Россия не повлияла на политику США.

Ранее адвокат Рудольф Джулиани, который представляет интересы американского президента Дональда Трампа, заявил о готовности лидера страны ответить на вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера, ведущего расследование по делу о «российском вмешательстве».