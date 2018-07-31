Кремль обновил состав резерва управленческих кадров

В Кремле сообщили об обновлении состава президентского резерва управленческих кадров, который находится под патронажем главы государства.

«В обновленный состав президентского резерва, находящегося под патронажем главы государства, вошли 138 человек, имеющих достаточный управленческий опыт и необходимые профессиональные и личностные качества», — говорится в тексте официального сообщения.

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Президент России Владимир Путин одобрил новый состав резерва управленческих кадров в январе. В его состав изначально вошли 143 человека.

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