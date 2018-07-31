Politico назвал нового главу МИД Британии «новым Борисом»

Новый глава министерства иностранных дел Великобритании Джереми Хант, сменивший на этом посту Бориса Джонсона, похож на предшественника своими оплошностями, пишет Politico.

Например, Хант во время визита в Китай не мог вспомнить, кем является его жена: китаянкой или японкой — и это не единственный промах нового главы МИД Британии, отмечает издание.

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Экс-глава британского МИД Борис Джонсон, похоже, должен быть в ярости, так как он запомнится огромным количеством оплошностей, которые совершил за время своей карьеры.

Politico выделяет восемь оплошностей, которые уже вписаны в биографию нового главы МИД Британии Джереми Ханта. Первая из них произошла во время переговоров в Пекине с министром иностранных дел Китая Ван И. В целях создания располагающей к себе обстановки на встрече с китайской стороной Хант захотел рассказать о своей жене, но ошибочно назвал ее «японкой», а не китаянкой.

«Моя жена-японка — моя жена-китаянка. Это ужасная ошибка», — сказал Хант.

В 2012 году Джереми Хант занимал пост министра культуры Великобритании. Его пригласили принять участие в церемонии, когда знаменитый лондонский колокол «Биг Бен» должен был ознаменовать день открытия Олимпийских игр. Он выглядел испуганным, когда часть от медного колокольчика, которым он сильно махал, отделилась и пролетела над публикой.

«О, боже! С вами все в порядке? Здоровье и безопасность! Вы в порядке? Вот и все, катастрофа предотвращена», — сказал тогда Хант.

На примере третьей оплошности Politico рассказывает о том, как Джереми Хант хотел во время церемонии открытия Олимпийских игр в Великобритании уделить особое внимание победе над гитлеровской Германией, чему противились и давали отпор организаторы события — режиссеры Дэнни Бойл и Стивен Далдри. Им даже потребовалось обратиться к действующему тогда премьер-министру Дэвиду Кэмерону, чтобы остановить рвение Ханта.

В настоящее время есть длинный список политиков, которые случайным образом делали секретные документы публичными для общественности — и Хант один из них.

В 2017 году, когда Хант занимал пост министра здравоохранения Великобритании, он вышел с заседания кабинета министров, держа бумаги так, что были видны заметки его выступления. Попав на снимки фотографов, часть напечатанного текста стала доступна общественности, из-за чего Ханту пришлось вскоре оправдываться. В документах говорилось о том, что «жесткий Brexit означает, что люди бегут из Великобритании».

Пятая оплошность — нарушение конфиденциальности данных. В 2015 году на посту главы министерства здравоохранения Джереми Хант после посещения госпиталя в Лондоне сфотографировался с медперсоналом и разместил снимок у себя в твиттере. На заднем плане стояла доска со списком пациентов. На нарушение конфиденциальности данных пациентов указали пользователи социальной сети, после чего Ханту пришлось отредактировать фотографию.

В 2015 году суд обязал Ханта удалить одно из его сообщений в твиттере. Хант опубликовал ссылку на новостной репортаж об убийстве с подписью «трагический случай, из которого необходимо извлечь большой урок». Однако судебное разбирательство только начиналось на тот момент, поэтому Хант этим сообщением нарушил правила в отношении СМИ по освещению ведущихся судебных разбирательств.

Следующая оплошность — не его вина, отмечает Politico, но СМИ зачастую путают его фамилию с созвучным ей нецензурным британским словом. Последней в списке издание упоминает видео, в котором Ханта под дождем какое-то время преследует музыкант с духовым инструментом сузафоном. Однако и это не его вина, заключает Politico.