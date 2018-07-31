Турция заявила о недопустимости «языка угроз» со стороны США
В Турции по итогам заседания совета национальной безопасности было принято заявление, которое указывает на недопустимость угроз США в адрес Анкары. Об этом сообщает агентство Anadolu.
«Турция привержена выполнению своих обязательств как в рамках двухсторонних отношений, так и в рамках союзов», — говорится в заявлении турецкого совбеза.
При этом составители заявления подчеркнули, что «полны решимости» отстаивать свои интересы и потребовали уважительно относиться к своей позиции. В документе также указывается, что «язык угроз» демонстрирует неуважение американских властей к двусторонним отношениям и является «абсолютно неприемлемым».
Ранее официальный представитель президента Турции Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что отношения между Турцией и США можно спасти и вывести на новый уровень.