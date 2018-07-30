Депутат Рады: СБУ завела дело о госизмене против Порошенко

СБУ проводит расследование по факту государственной измены Петра Порошенко, передает РИА «Новости» заявление депутата Верховной рады Виталия Куприя.

По его словам, он получил повестку о вызове на допрос в СБУ в качестве свидетеля. Поводом для разбирательства стала информация о том, что Порошенко в августе 2017 года подарил полку спецназа 100 снайперских комплексов на сумму в 500 млн гривен (1,1 млрд рублей).

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«С целью выяснения законности такой операции и механизма передачи оружия ВСУ, я направил запрос в министерство обороны», — рассказал Куприй.

В ведомстве ему сообщили, что в соответствии с договором о закупке товаров на благотворительные средства военным было передано не 100, а 98 единиц оружия, причем не боевого, а охотничьего. Глава Минобороны Степан Полторак отметил, что разглашение подобной информации в СМИ способно нанести ущерб национальным интересам Украины.

«Таким образом, по инициативе Петра Порошенко и в целях распространения в СМИ была организована и осуществлена демонстрация вооружения, которое передается нашим военным, что по сообщению Степана Полторака может причинить вред интересам национальной безопасности Украины и является военной тайной», — добавил Куприй.

Комментариев СБУ относительно инцидента пока не поступало.