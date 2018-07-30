Глава итальянского МВД процитировал Муссолини в его день рождения
Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини в своем твиттере процитировал высказывание итальянского диктатора Бенито Муссолини в день его рождения.
Цитатой Муссолини глава итальянского МВД прокомментировал критическую статью о себе под заголовком «Долой Сальвини», опубликованную на итальянском интернет-портале Affari Italiani.
«Много врагов — много чести», — написал Сальвини в своем твиттере.
Данную публикацию Сальвини сделал в день рождения Муссолини, 29 июля.
Ранее сообщалось, что итальянский вице-премьер назвал смену власти на Украине, получившую название «евромайдан», оплаченной из-за рубежа псевдореволюцией.
Также Сальвини заявил, что Италия станет одним из первых голосов, агитирующих за снятие антироссийских санкций.
Tanti nemici, tanto onore! �� https://t.co/NdFjsSkZLw— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 29 июля 2018 г.