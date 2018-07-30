Глава итальянского МВД процитировал Муссолини в его день рождения

Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини в своем твиттере процитировал высказывание итальянского диктатора Бенито Муссолини в день его рождения.

Цитатой Муссолини глава итальянского МВД прокомментировал критическую статью о себе под заголовком «Долой Сальвини», опубликованную на итальянском интернет-портале Affari Italiani.

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«Много врагов — много чести», — написал Сальвини в своем твиттере.

Данную публикацию Сальвини сделал в день рождения Муссолини, 29 июля.

Ранее сообщалось, что итальянский вице-премьер назвал смену власти на Украине, получившую название «евромайдан», оплаченной из-за рубежа псевдореволюцией.

Также Сальвини заявил, что Италия станет одним из первых голосов, агитирующих за снятие антироссийских санкций.