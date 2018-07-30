Издатель The New York Times: Трамп хвастался своим «авторством» fake news

Президент США Дональд Трамп во время частной встречи выразил гордость за то, что популяризировал фразу «fake news», рассказал газете The New York Times ее издатель Артур Окс Сульцбергер.

Как отмечается, во время частной встречи Трампа и Сульцбергера обсуждалось освещение в СМИ работы администрации президента США. Фразу «fake news» Трамп часто применяет к таким СМИ как американский телеканал CNN, газета The Washington Post и The New York Times.

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Помимо этого, американский президент также хвастался тем, что другие государства начали запрещать «fake news» по его примеру. На это Сульцбергер ответил, что эти страны являются диктатурами.

В материале говорится, что Трамп был удивлен, что редакции все чаще нанимают вооруженных охранников для защиты редакций на фоне жестоких угроз в адрес журналистов. Трамп по всей видимости думал, что в редакциях уже есть вооруженная охрана, заявил владелец NYT.

Сульцбергер рассказал, что их встреча с Трампом была частной, однако президент нарушил их неофициальное соглашение, когда написал в твиттере, что они обсуждали «огромное количество fake news, публикуемых в СМИ».

Ранее сообщалось, что Трамп неоднократно жаловался помощникам на «кричащих журналистов» и хотел их наказать.