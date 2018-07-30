В Крыму заявили о готовности к диалогу с ОБСЕ

Председатель комитета по межнациональным отношениям крымского Госсовета Юрий Гемпель заявил, что власти Крыма готовы вести диалог с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что в Крыму всегда готовы к диалогу и сотрудничеству, даже несмотря на негативное отношение «ряда организаций» к республике, в числе которых политик назвал и ОБСЕ.

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«Крым открыт для всех — для ОБСЕ и других международных организаций. Мы готовы со всеми сотрудничать на благо крымчан и россиян», — заявил Гемпель.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее сообщалось, что ОБСЕ не планирует отправлять свою делегацию в Крым.