В ОБСЕ уточнили, что не планируют посещать Крым

В Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ уточнили, что в настоящее время не собираются отправлять миссию на территорию Крымского полуострова. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам представителя пресс-службы организации, в настоящее время у ОБСЕ нет планов, предполагающих посещение Крыма.

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«Мы получили вопрос в пятницу от журналиста, который спросил, при каких условиях мы можем сделать такую миссию. Я объяснил, что только (тогда), когда у нас будет, во-первых, приглашение от властей Украины и если будет соблюдено условие нашей свободной работы», — сказал источник.

Ранее в Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ сообщили о готовности отправить делегацию в Крым для оценки ситуации с правами человека на полуострове.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.