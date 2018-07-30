В Европарламенте прокомментировали предложение Латвии разделить Россию

Депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов поделился мнением относительно высказывания депутата латвийского сейма Александра Кирштейнса, заявившего о необходимости разделить Россию на несколько частей по этническому принципу. Об этом сообщает RT.

По словам Митрофанова, Кирштейнс является одним из наиболее радикальных националистов в парламенте Латвии, однако «то, что у него на языке, у других на уме». Он полагает, что в Латвии после развала СССР многие верили в то, что и Россия тоже распадется.

Реклама

«Он откровенно выразил тайные желания очень многих политиков не только в Латвии, в Прибалтике, но и в разных странах Европы, которым покоя не дает синдром 1991 года», — пояснил Митрофанов.

Митрофанов полагает, что Кирштейнса интересует не «вопрос войны и мира», а ликвидация экономических конкурентов — России и Белоруссии. В Восточной Европе многие, по его утверждению, хотели бы с Россией «сделать то, что сделали с Украиной».

«Люди, подобные Кирштейнсу, надеются на новый передел мира, при котором расчленение России приводит к перераспределению благ», — заявил Митрофанов.

Ранее сообщалось, что в Латвии предложили разделить Россию на несколько частей.