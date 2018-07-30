В Латвии предложили «раздробить» Россию на несколько частей

Депутат сейма Латвии Александр Кирштейнс заявил, что Россию необходимо «раздробить» на несколько частей для «спокойствия» в Европе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, это якобы принесет спокойствие в Латвию и другие европейские страны.

Он также добавил, что Россию следует «раздробить» на малые страны по этническому составу.

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Кирштейнс подчеркнул, что после этого «закончатся все военные конфликты».

Ранее бывший министр сообщения Латвии Анрийс Матисс заявил, что из-за плохих отношений с Россией в стране наблюдается снижение транзитной отрасли и пищевой промышленности.

По его словам, любое улучшение отношений между США и Россией «пойдет Латвии на пользу».