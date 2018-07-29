В ФРГ сомневаются в «причастности» России к отравлению Скрипалей

Депутат Бундестага Хайке Хензель заявила, что у спецслужб Германии и Великобритании нет доказательств «причастности» России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Об этом сообщает Junge Welt.

По ее словам, власти ФРГ отказались предоставить парламенту доказательства, на основании которых Россию обвинили в отравлении Скрипалей.

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Она также добавила, что данный отказ свидетельствует об отсутствии у властей доказательств причастности России к делу Скрипалей.

Хензель подчеркнула, что сведения о «вине» России были получены правительством Германии от британской разведки, у которой следовательно также нет доказательств.

Ранее в посольстве России в Великобритании заявили, что Москва продолжает настаивать на получении доступа к расследованию дела Скрипалей.