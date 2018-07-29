В Сербии застрелили адвоката Слободана Милошевича
В сербском городе Белград застрелили адвоката Мишу Огняновича, который защищал бывшего президента Сербии Слободана Милошевича в Гаагском трибунале. Об этом сообщает Blic.
По данным издания, Огнянович был убить возле своего дома.
Как отмечается, при покушении также был ранен его сын.
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В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства инцидента.
Экс-президент Югославии Слободан Милошевич в 2002 году был приговорен к пожизненному заключению за геноцид и преступления против человечности. В 2006 году он скончался в тюрьме.