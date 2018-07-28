Лавров обсудил деятельность ОДКБ с главой МИД Белоруссии

Главы МИД России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей обсудили по телефону деятельность ОДКБ, передает РИА «Новости».

«Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Республики Беларусь Владимиром Макеем. Обсуждались текущие вопросы деятельности ОДКБ», — говорится в сообщении.

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В МИД Белоруссии подтвердили факт телефонного разговора, отметив, что министры обсудили вопросы двусторонней повестки дня и ситуацию вокруг генсека ОДКБ Юрия Хачатурова.

Ранее в российском МИДе заявили, что дали необходимые разъяснения армянской стороне в связи в заявлением пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Армении по вопросу замены генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).