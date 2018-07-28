В МИДе прокомментировали заявление Армении о замене генсека ОДКБ

В российском МИДе заявили, что дали необходимые разъяснения армянской стороне в связи в заявлением пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Армении по вопросу замены генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом говорится в заявлении пресс-службы российского МИДа.

Согласно сообщению ведомства, разъяснение было проведено в ходе телефонного разговора министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном, который состоялся 27 июля.

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По информации пресс-службы, начать процедуру отзыва своего представителя с поста генерального секретаря ОДКБ должна армянская сторона.

«В соответствии с правилами процедуры ОДКБ именно армянская сторона должна официально инициировать отзыв своего гражданина с поста Генерального секретаря ОДКБ, если решение о таком отзыве было принято в Ереване», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Лавров и Мнацаканян обсудили двухстороннее сотрудничество.