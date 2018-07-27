Bild: Эрдоган решил посетить Германию впервые с 2014 года

Президент Турции Тайип Эрдоган совершит официальный визит в Германию, сообщает Reuters со ссылкой на субботний выпуск немецкой газеты Bild.

По информации источников издания, поездка может состояться в сентябре. Отмечается, что это будет первый визит Эрдогана в ФРГ с 2014 года и его первый визит в должности президента.

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Программа визита может включать в себя прием у президента Германии Франка Вальтера-Штайнмайера и официальный банкет.

Отношения Берлина и Анкары ухудшились в 2016 году после подавления в Турции государственного переворота, в причастности к которому обвинили нескольких немецких журналистов турецкого происхождения.

Ранее сообщалось, что США пригрозили Турции новыми санкциями из-за ареста американского пастора Эндрю Брансона.