Лавров и глава МИД Армении обсудили двустороннее сотрудничество
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его армянский коллега Зограб Мнацаканян провели телефонный разговор. Об этом сообщается на сайте МИД России.
«Стороны обсудили отдельные вопросы двустороннего сотрудничества», — говорится в сообщении.
Как отмечается, министры также обсудили взаимодействие в рамках общих интеграционных объединений.
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В прошлом году Лавров провел встречу с экс-министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном.
Как отмечалось, в ходе пресс-конференции по итогам переговоров Лавров заявил, что ряд стран НАТО и Евросоюза поражены вирусом патологической русофобии.