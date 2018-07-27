Лавров и глава МИД Армении обсудили двустороннее сотрудничество

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его армянский коллега Зограб Мнацаканян провели телефонный разговор. Об этом сообщается на сайте МИД России.

«Стороны обсудили отдельные вопросы двустороннего сотрудничества», — говорится в сообщении.

Как отмечается, министры также обсудили взаимодействие в рамках общих интеграционных объединений.

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В прошлом году Лавров провел встречу с экс-министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном.

Как отмечалось, в ходе пресс-конференции по итогам переговоров Лавров заявил, что ряд стран НАТО и Евросоюза поражены вирусом патологической русофобии.