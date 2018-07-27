Адвокат Сторми Дэниелс сообщил о трех клиентках, которым Трамп и Коэн платили за молчание

Адвокат порноактрисы Сторми Дэниелс Майкл Авенатти заявил, что представляет интересы еще трех женщин, которые утверждают, что президент США Дональд Трамп, бывший личный адвокат президента Майкл Коэн, а также компания AMI Entertainment выплатили им деньги за молчание. Об этом сообщает телеканал ABC7.

Он сказал, что женщины утверждают, что им заплатили «деньги за молчание». Адвокат не раскрыл подробностей о том, за что именно заплатили его клиенткам в целях молчания.

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«У меня есть еще три моих клиента — это женщины, о которых раньше не говорилось, которым были выплачены деньги за молчание до выборов 2016 года, будь то от Майкла Коэна по поручению президента, юридического лица Майкла Коэна, или AMI [Entertainment]», - сказал он.

Авенатти добавил, что находится в процессе получения разрешения от своих клиенток на раскрытие информации, связанной с платежами.

Порноактриса Сторми Дэниэлс, чье настоящее имя Стефани Клиффорд, подала ранее иск против президента США Дональда Трампа. Дэниелс утверждает, что у нее была сексуальная связь с Трампом в 2006 году, когда он был женат. Трамп отрицает это. В иске утверждается, что за несколько дней до выборов 2016 года ей заплатили $130 тыс. долларов за молчание об этом случае.

Ранее сообщалось, что американской порноактрисе Сторми Дэниелс, которая утверждает, что она имела отношения с американским президентом Дональдом Трампом, предъявили обвинения в связи с правонарушениями сексуального характера.