WSJ: главе ЕК пришлось объяснять Трампу свою позицию при помощи карточек

Глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом использовал яркие карточки, чтобы донести до собеседника свою позицию по вопросам торговли. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник в ЕС.

Отмечается, что у Юнкера было более десяти карточек, на каждой из которых были представлены три понятия, имеющие отношение к торговле автомобилями, стандартам медицинской техники и другим темам.

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«Мы знали, что это не научный семинар. Все должно было быть очень просто», — сказал источник.

Ранее Юнкер после торговых переговоров с американским президентом Дональдом Трампом подарил ему фотографию военного кладбища в Люксембурге.