Премьер Украины призвал не «преклонять голову и колено» перед Россией

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Киеву следует отказаться от импорта газа из России и перестать «преклонять голову и колено» перед Москвой. Выступление украинского премьера транслировал телеканал «112 Украина».

Гройсман отметил, что Украина обладает «огромными» запасами природного газа, однако, к удивлению политика, продолжает его закупать у России.

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«Я всегда удивлялся, как Украина, у которой огромные запасы природного газа в недрах, покупала газ у России. Стоило наступить декабрю, как любая власть преклоняла голову и колено, ползала в Москву и договаривалась о цене на газ», — сказал Гройсман.

При этом политик посчитал, что Киеву в будущем удастся выйти из-под влияния мировых цен на газ и начать его добычу на территории. Также Гройсман подчеркнул, что Украине «очень важно» сохранить политическую и экономическую независимость.

Ранее Гройсман сравнивал Россию с голодным медведем в клетке.