NYT: бывший спичрайтер Трампа лишился высокого поста из-за харассмента

Весной бывшему спичрайтеру президента США Дональда Трампа Кену Курсону в Белом доме предложили «престижную должность» в Национальном фонде гуманитарных наук — федеральной структуре в США, которая выделяет гранты культурным учреждениям, пишет американская газета The New York Times со ссылкой на несколько осведомленных источников.

NYT также называет Курсона ближайшим другом зятя и советника президента США Джареда Кушнера, который ранее назначил его главным редактором еженедельной газеты The New York Observer.

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Для того, чтобы получить федеральную должность Курсону необходимо было пройти государственную проверку, поясняет газета. Во время проверки ФБР узнало об инциденте, который случился в Нью-Йорке в 2015 году. Как отмечает газета, Курсона обвинили в харассменте по отношению к врачу из госпиталя Маунт-Синай. Со ссылкой на нескольких анонимных источников, NYT пишет, что весной ФБР опросило врачей нью-йоркской больницы.

Отмечается, что женщина, которая предположительно подверглась харассменту, была сильно обеспокоена, после чего руководство госпиталя приняло меры и приставило к ней сопровождающего, по крайней мере, на несколько дней.

NYT пишет, что Курсон отказался от рассмотрения предложенной должности в начале июня, сославшись на большое количество документов, связанных с процессом проверки.

Предполагаемый случай харассмента случился, когда Курсон и его супруга были на грани развода.