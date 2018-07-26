МИД: «кибер-мяч» находится на стороне США

Заместитель официального представителя МИД России Артем Кожин, комментируя создание в американском киберкомандовании группы по противодействию России, заявил, что «кибер-мяч» находится на стороне США. Об этом сообщается на сайте российского МИДа.

По словам дипломата, разговоры о таком противодействии ведутся давно, и главным образом вызваны борьбой американских внутриполитических сил, направленных против президента США Дональда Трампа.

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«Вместо языка голословных обвинений в адрес России мы отдаем предпочтение официальному взаимодействию с Вашингтоном по вопросам кибербезопасности. Мы открыты для соответствующего серьезного, глубокого диалога. «Кибер-мяч» находится «на поле США», и теперь от американцев зависит, как конкретно – на уровне экспертов или на политическом уровне – они прореагируют», — подчеркнул Кожин.

Ранее стало известно, что в киберкомандовании США создали рабочую группу по противодействию России в киберпространстве.